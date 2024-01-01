В Прикамье в один день похоронят сразу трёх участников СВО С военнослужащими из Нытвенского округа простятся 17 декабря Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во ходе спецоперации на Украине погибли трое жителей Нытвенского округа Пермского края: Денис Тудвасев, Виталий Каменских и Леонид Жуйкой. Их похоронят в один день, 17 декабря. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

«Наши земляки погибли, будучи до конца верными воинской присяге, проявив мужество и героизм», — говорится в сообщении властей.

Как и при каких обстоятельстах погибли военнослужащие, в администрации не уточнили.

С рядовым Денисом Тудвасевым простятся в ДК Нытвы (пр. Металлургов, 1а) в 9:00, гражданская панихида — в 10:00.

Церемония прощания с гвардии рядовым Виталием Каменских пройдёт во дворце культуры и спорта в п. Уральский (ул. Набережная, 23) в 12:00, гражданская панихида — в 12:30.

Рядового Леонида Жуйкова проводят в последний путь и простятся в Доме творчества в с. Мокино ( ул. Пономарева, 13б) в 14:30.

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