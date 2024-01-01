В Перми состоится первый в мире концерт человекоподобного робота ARDJ Мероприятие пройдёт на площадке технопарка Morion Digital Поделиться Твитнуть

Фото: технопарк Morion Digital

В Перми 25 декабря в 19:00 состоится первый в мире концерт «живого» робота-артиста ARDJ Robot (6+). Грандиозный техноперформанс пройдёт на площадке технопарка Morion Digital.

В ходе сольного выступления ARDJ исполнит музыкальные композиции, написанные нейросетью. Сопровождать действие на сцене будет яркое световизуальное шоу, созданное искусственным интеллектом. В концерте также примут участие ведущие пермские артисты. Организатором мероприятия является ООО «Дабл ю Экспо», соорганизатор — технопарк Morion Digital.

Робот ARDJ споёт треки «Робота работа», «Любовь» и «Чувства», вышедшие в рамках дебютного альбома, а также представит несколько новых композиций.

Кроме музыкального шоу зрителей ждёт лекция по робототехнике «Робот будущего. Какой он?» (6+). Участники узнают, как создаются такие роботы, и какие технологии делают их «живыми». В финале вечера гости смогут стать частью необычного театрализованного перформанса «Мы здесь» (6+). Билеты на уникальное шоу доступны по ссылке.

Напомним, человекоподобный робот ARDJ — разработка компаний «Дабл Ю Экспо» и Promobot, которые являются резидентами технопарка Morion Digital. Модель была создана на основе робототехнической платформы Robo-C, для неё использовали уникальное ПО на основе технологии Motion Capture, которое позволяет передавать эмоции и жесты, схожие с человеческими. Робот новейшего поколения обладает 600 микровыражениями лица и интеллектуальным речевым модулем, позволяющим поддерживать связный и осмысленный разговор.

Впервые ARDJ был представлен посетителям международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в 2023 году. Он рассказывал гостям стенда Пермского края стихотворения, исполнял песни, знакомил с достопримечательностями региона.

В сентябре этого года ARDJ спел с Надеждой Бабкиной на культурном форуме в Санкт-Петербурге.

ARDJ Robot — это музыкальный проект, основой которого является уникальная нейронная сеть, способная генерировать музыку, визуальный контент и движения робота. Основная цель проекта заключается в популяризации инженерной мысли в России через создание массового музыкального продукта. Лейбл проекта — W-Expo.

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