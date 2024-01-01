Алёна Бронникова Пермский робот Арди спел с Надеждой Бабкиной на культурном форуме в Петербурге Выступление состоялось в Эрмитаже Поделиться Твитнуть

Фото компании "Промобот"

На открытии Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур в Эрмитаже 12 сентября человекоподобный робот Арди, созданный пермской компанией «Промобот», исполнил вместе с певицей Надеждой Бабкиной песню «Родина моя».

Как рассказал perm.aif.ru генеральный директор «Дабл Ю ЭКспо» и сооснователь «Промобот» Алексей Южаков, идея совместного номера народной артистки и робота принадлежит организаторам форума. В концепции дуэта Надежда Георгиевна олицетворяет традиции, а ARDJ — будущее и технологии, которые встречаются на одной сцене.

Робот выступает как артист, автором текста и музыки является искусственный интеллект. Модель ARDJ Robot была создана на основе робототехнической платформы Robo-C, для неё использовали уникальное ПО на основе технологии Motion Capture, которое позволяет передавать эмоции и жесты, схожие с человеческими.

«Над созданием сценариев шоу работала отдельная команда режиссёров и сценаристов. Главная задача проекта — создать современное интерактивно-развлекательное шоу, предоставляя зрителям незабываемый и визуально захватывающий опыт», — рассказали представители «Промобот».

По их словам, робот может создавать тексты, отражающие повседневную жизнь, и конкурировать по популярности с известными артистами. В компании также выразили уверенность, что Арди станет представителем нового поколения артистов.

Ранее стало известно, что ООО «Дабл Ю Экспо» подала заявку на регистрацию двух новых товарных знаков «Робот Арди» и ARDJ robot. В перечень товаров и услуг, для которых планируется их использовать, вошли аудиовизуальные, телекоммуникационные и навигационные устройства, роботы, программное обеспечение, ИТ-поддержка и пр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.