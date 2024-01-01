Алёна Бронникова Пермский разработчик регистрирует новый товарный знак «Робот Арди» Заявка была подана 14 августа Поделиться Твитнуть

Пермская компания ООО «Дабл Ю Экспо», созданная сооснователем и председателем совета директоров ООО «Промобот» Алексеем Южаковым, подала заявку на регистрацию двух новых товарных знаков. Данные появились на сайте znakoved.ru.

Согласно указанной информации, 14 августа компания обратилась с заявлением о регистрации товарных знаков «Робот Арди» и ARDJ robot. В перечень товаров и услуг, для которых планируется использовать данные товарные знаки, вошли аудио-визуальные, телекоммуникационные и навигационные устройства, роботы, программное обеспечение, ИТ-поддержка и пр. Решения

Как ранее сообщал «Новый компаньон», «Дабл Ю Экспо» совместно с компанией Promobot создали человекоподобного робота Арди, который был представлен посетителям международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Робот рассказывал гостям стенда Пермского края стихотворения, исполнял песни, знакомил с достопримечательностями региона.

ООО «Даблю Ю Экспо» зарегистрировано в августе 2022 года. Единственным учредителем и генеральным директором является Алексей Южаков. По данным сайта checko.ru, основной вид деятельности — организация конференций и выставок. По итогам прошлого года организация заработала 209,9 млн руб. чистая прибыль составила 26,5 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.