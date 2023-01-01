Екатерина Артёмова «Нам бы очень хотелось, чтобы за Пермью закрепился статус российской столицы робототехники» Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников — о новых пермских разработках, создании межрегиональной лиги робототехники и дальнейших перспективах отрасли Поделиться Твитнуть

— Достижения пермских робототехников регулярно освещаются в федеральных СМИ, а их разработки находят покупателей не только в других регионах нашей страны, но и за рубежом. Можно ли сегодня говорить о том, что роботы стали одним из брендов Пермского края?

— Безусловно, можно. Подтверждение тому — максимально роботизированный стенд Прикамья на выставке-форуме «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве. Главный экспонат нашего стенда — человекоподобный робот Арди, созданный компаниями Promobot и «Дабл Ю Экспо». Это робот новейшего поколения, который обладает 600 микровыражениями лица и интеллектуальным речевым модулем, позволяющим поддерживать связный и осмысленный разговор. Также на стенде работают комнаты-кинотеатры — тоже, по сути, роботы. Они оборудованы автоматическими дверями, а внутри, помимо видеороликов и фильмов о Пермском крае, зрителя ждут различные спецэффекты. Кроме того, мы привезли на ВДНХ принтер, на котором можно распечатать сделанные на память о выставке фотографии — но не простые, а обработанные нейросетью.

Кстати, мы специально сделали стенд разборным. Когда в апреле следующего года выставка «Россия» закончится, мы привезём его в Пермь, чтобы у жителей региона, которые не смогли побывать на ВДНХ, была возможность посетить его здесь.

— Какие компании сегодня являются основными игроками на пермском рынке робототехники? Где используются созданные ими роботы?

— В общей сложности на территории Прикамья сейчас работает более 1,5 тыс. ИТ-компаний. Глава региона Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что поддержка ИT-компаний имеет большое значение для развития экономики региона. По его поручению создаются все условия для развития этой отрасли: налоговые льготы, гранты, стимулирование спроса, льготная ипотека, ИТ-образование, привлечение финансирования и так далее.

В части робототехники у нас в регионе создают роботов для применения в самых разных сферах: сервисные роботы, роботы для сварки, роботы-сборщики, роботы-сканеры для диагностики состояния трубопроводов. Также есть компании, которые создают ПО для этих роботов.

Из крупных компаний — уже упомянутый Promobot, который специализируется на производстве сервисных роботов. Всё началось с того, что в 2013 году ребята поставили в магазине сети «Семья» маленького робота-промоутера, который рассказывал о товарах. Позже они стали выпускать сервисных роботов гуманоидного типа для бизнеса, их на сегодняшний день продано больше 600 штук по всему миру. Затем появились антропоморфные роботы с внешностью, эмоциями и мимикой человека. К их числу относятся, например, робот-консультант в центральном пермском офисе МФЦ «Мои документы» и кибер-кафе «Дуняша» в Горьковском парке. На данный момент вершиной разработок компании, конечно, является Арди, но, думаю, скоро команда Promobot удивит нас чем-нибудь ещё.

Второй заметный игрок — компания «Меридиан», которая выпускает промышленных роботов для любого производства, роботов для точной обработки, сборки и перемещения материалов. Их оборудование не имеет аналогов в России, это полностью отечественная разработка от «железа» до программного обеспечения, создано под российские условия производства.

Ещё у нас есть компания «Роботех», которая производит манипуляторы и 3D-принтеры, а также проектирует и внедряет робототехнические комплексы. Особенность компании в том, что они разработали программно-аппаратный комплекс, который предназначен, в том числе, для управления импортными промышленными роботами, что обеспечивает информационную безопасность.

Также можно отметить, что более 30 пермских ИТ-компаний сегодня ведут свои разработки в области искусственного интеллекта.

— Этой осенью Пермь приняла масштабное мероприятие по робототехнике — 21 октября в городе прошёл второй отборочный этап Международного инженерного чемпионата «Битва роботов». Как всё было организовано? Планируются ли в следующем году подобные мероприятия?

— Между прочим, самая первая «Битва роботов» в 2015 году тоже проходила в Перми. Затем до 2019 года она каждый год проводилась в разных городах, потом на протяжении нескольких лет чемпионата не было. И вот в этом году его было решено возобновить. Первый отборочный этап проходил в Москве, и нам была поставлена задача провести второй этап не хуже, чем в столице. После мероприятия мы получили обратную связь от главы Минцифры РФ Максута Шадаева — получилось не хуже.

Всего к нам приехали 34 команды из России, Китая и Индии, это рекордное число команд для российской роботехнической лиги. Очно посетили отборочный этап во Дворце спорта «Орлёнок» более 5 тыс. зрителей, онлайн-трансляцию посмотрели около 3 млн человек. От Прикамья в чемпионате участвовали четыре команды. К сожалению, в результате поединков они на следующий этап не прошли. Однако по итогам зрительского голосования «Спаси робота» пермской команде «Зверобой» удалось попасть в полуфинал битвы, который состоится в Москве 16 декабря.

Так как «Битва роботов» после перерыва получила хороший отклик, её вновь решено проводить ежегодно.

Кроме того, по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в Пермском крае будет создана собственная межрегиональная лига робототехники, которая будет включать битву роботов, а также соревнования по спортивному программированию и по дрон-рейсингу. По сути, это будут отборочные соревнования, победители которых смогут принять участие в федеральной «Битве роботов». Деньги на создание лиги в региональном бюджете уже заложены, сейчас прорабатываем концепцию.

Ещё одно значимое мероприятие, в котором мы примем участие, — «Игры будущего» в Казани в следующем году. Это не имеющий аналогов масштабный турнир, сочетающий в себе классические и цифровые виды спорта. Наш регион на играх представит робот Арди.

— Сегодня во всех отраслях в той или иной степени есть кадровый дефицит. Насколько он силён в робототехнике? Где вообще готовят таких специалистов?

— Нехватка кадров, естественно, присутствует — в ИТ-отрасли сейчас в принципе довольно сильный кадровый голод. Однако Пермский край тут опять в хорошем смысле отличился. Мы занимаемся воспитанием будущих робототехников со школьной скамьи. Занятия по робототехнике проводятся на базе детского технопарка «Кванториум Фотоника», центра «Муравейник», трёх школьных кванториумов, шести ИТ-клубов, 63-х детских центров «Точка роста», а также в школах и учреждениях дополнительного образования. По нашим подсчётам, в общей сложности в образовательных учреждениях Пермского края робототехникой сейчас занимаются более 100 тыс. детей.

Если после окончания школы интерес к робототехнике сохраняется, в Прикамье есть возможность получить высшее образование по этому направлению. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете можно пройти программу бакалавриата «Мехатроника и робототехника», а также отучиться в онлайн-магистратуре «Автономные сервисные роботы», аналогов которой нет в стране.

— Высокотехнологичные отрасли довольно сильно зависимы от импорта. Возникали ли после введения санкций проблемы с поставкой деталей для роботов?

— Определённые сложности, конечно, были. Но мы научились работать в новых условиях. Как и в других отраслях, компании нашли новых поставщиков, перестроили логистические цепочки. Кроме того, они сами очень выручали друг друга. Например, тот же «Меридиан» помогал предприятиям «перепрошивать» уже имеющееся у них импортное оборудование на отечественное ПО, чтобы избежать возможных рисков остановки. Какие-то важные элементы и до этого производились на территории региона. В частности, кожа для антропоморфных роботов Promobot изготавливается в специальной лаборатории, расположенной в Перми. Стоит отметить, что в мире всего десять таких лабораторий, и одна из них — у нас. Так что, в каких-то вещах мы изначально было полностью импортонезависимы.

— Где, на ваш взгляд, роботы в данный момент используются активнее — в сфере услуг или промышленности? В каком секторе экономики сейчас больше перспектив для развития робототехники?

— Большие перспективы и там, и там. Если мы говорим о промышленности, то её автоматизация идёт давно, и будет только набирать темп. Всё чаще на конвейерах будут работать не живые люди, а роботы-манипуляторы. Перемещение и инвентаризацию продукции на складах, которые отнимают много времени, тоже будут максимально автоматизировать. Также есть большой запрос на роботов со стороны опасных производств.

Сервисные роботы пока больше воспринимаются как некий энтертейнмент, но на самом деле, они тоже могут быть серьёзным подспорьем. В частности, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, если его как следует «натренировать», может использоваться на горячих линиях в пиковые часы — не просто сообщать звонящему, что оператор ответит позже, а вести полноценный диалог и помогать в решении проблемы. Также роботы могут взаимодействовать с иностранцами. Сейчас Россия ориентирована на деловых партнёров и туристов с Востока и из Азии, при этом языки этих регионов мы пока знаем не так хорошо, как английский. Было бы здорово, если бы роботы помогали нам общаться на китайском или хинди.

— Можно ли считать робототехнику самостоятельной отраслью экономики региона? Насколько серьёзны сейчас её экономические показатели?

— Выручка всех ИТ-компаний края по итогам 2022 года превысила 75 млрд руб. Мы ожидаем, что в этом году будет рост. С индустрией робототехники так или иначе связаны много компаний, не обязательно занимающихся сборкой роботов напрямую. Это и организации, которые проводят занятия по робототехнике, и разработчики ПО, и организаторы специализированных соревнований и выставок. Думаю, в перспективе число занятых в этой сфере компаний будет только увеличиваться. Нам бы очень хотелось, чтобы за Пермью закрепился статус российской столицы робототехники, и у нас есть все возможности и полное право этот статус заслужить.

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