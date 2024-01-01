Алёна Бронникова На улице Монастырской в Перми открылась вторая очередь отеля AurA с рестораном В ресторане проходят гастро-музыкальные события Поделиться Твитнуть

Марина Сизова

В Перми открыли вторую очередь отеля AurA City Hotel по ул. Монастырской, 19а. Как сообщается в соцсетях организации, номерной фонд нового корпуса составил 35 номеров. Кроме того, при гостинице появился второй зал ресторана AurA Kitchen&Bar.

Алексей Папулов в своём telegram-канале обратил внимание, что заведение работает в формате локал китчен. В ресторане теперь играет живая музыка — в новом зале установлен белый рояль. На площадке организуют гастро-музыкальные события. Так, например, заведение приглашает на предновогодний ужин в аккомпанементе джаза, в меню: намазка из хариуса, кундюм с каперсами, лосятина и др.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в Перми на 20 декабря запланировано открытие винного ресторана «Тайная В.» по ул. 25 Октября, 45. Заведение будет находиться в помещениях, где раньше располагалось кафе Lemon tree. В полном формате меню будет доступно с 25 декабря.

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