В минздраве Прикамья прокомментировали уголовное дело, заведённое на сотрудника скорой Он обвиняется в незаконной продаже сведений об умерших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника Пермской станции скорой помощи, который незаконно за вознаграждение передавал одному из ритуальных агентств Перми сведения об умерших и их близких родственниках. На станции, а также в агентстве и квартирах фигурантов прошли обыски.

В ведомстве «Новому компаньону» сообщили, что Пермская станция скорой медицинской помощи (ПССМП) не имеет договорных и не договорных отношений с ритуальными (похоронными) организациями, агентствами и лицами, оказывающими ритуальные услуги: «Регистрация, обработка, сохранение информации, составляющей врачебную тайну и обеспечение безопасности персональных данных, в ПССМП осуществляются с соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе положений Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также положений Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Все сотрудники ПССМП ознакомлены под роспись с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в том числе с требованиями, содержащимися в ст. 13) и с приказами по учреждению о соблюдении врачебной тайны. Администрации ПССМП сотрудничает с правоохранительными органами при проведении следственных и процессуальных действий».

Напомним, уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, сотрудник скорой сливал информацию за деньги в течение нескольких лет. Это позволяло работникам ритуального агентства в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, и оказывать давление на его родственников, предлагая заключить договор на оказание погребальных услуг именно с ними.

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