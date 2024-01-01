На сотрудника скорой помощи в Перми завели дело за продажу информации об умерших На Пермской станции скорой медицинской помощи прошли обыски Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело против сотрудника Пермской станции скорой помощи по факту преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ — вмешательство в частную жизнь с использованием служебного положения.

По информации следствия, в течение нескольких лет работник скорой помощи незаконно передавал за деньги информации о только что умерших людях и их близких родственниках одному ритуальному агентству в Перми. Это позволяло сотрудникам агентства первыми прибывать по адресу, где умер человек, и оказывать давление на родных, предлагая услуги по организации похорон.

Следователи уже провели обыски на Пермской станции скорой помощи, в офисе ритуального агентства, а также в квартирах фигурантов.

В настоящее время продолжается допрос свидетелей, и устанавливается полный список лиц, причастных к данному преступлению.

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