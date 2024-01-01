Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых Ранее по этому вопросу высказался Владимир Путин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам заседания совета директоров Банка России регулятор объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке», — пояснили в пресс-службе регулятора.

По прогнозу ЦБ, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году.

Ранее, 19 декабря, президент Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции высказался по поводу роста ключевой ставки. Он заявил, что надеется на то, что «решение по ключевой ставке (20 декабря -ред.) будет взвешенным и актуальным для текущей ситуации».

Путин сказал, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сама не знает, как изменится ключевая ставки, так как это решение принимает совет директоров ЦБ.

Напомним, в конце октября этого года Центробанк РФ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых.

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