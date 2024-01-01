Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке Президент отметил, что лимитов быть не должно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для семейной ипотеки не должно быть никаких лимитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

«Это безобразие! Не должно быть никаких лимитов. В конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства, для банков это только удовольствие должно быть — получать от государства деньги. Здесь никаких лимитов быть не должно», — прокомментировал президент.





Глава государства добавил, что если банки отказывают в выдаче семейной ипотеки, то, возможно, правительство не направляет им субсидии своевременно.





«Я проверю, обещаю вам. Но мы договаривались, что никаких лимитов не будет»,— подчеркнул президент.





Ранее сообщалось , что жители Пермского края смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке (1,4 млн руб. — прим. ред.) за три года. С таким показателем регион занял 17-ю строчку в рейтинге субъектов страны.

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