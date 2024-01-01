Жителям Прикамья на первый взнос по ипотеке надо копить почти три года Пермский край занял 17-е место в рейтинге регионов по этому показателю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты РИА Новости выяснили, сколько жителям российских регионов надо времени, чтобы накопить первоначальный взнос по ипотеке. Итогом исследования стал рейтинг субъектов РФ, в котором Пермский край занял 17-е место расположившись между Вологодской областью и Камчастким краем.

В качестве основного показателя для ранжирования регионов было взято количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой 60-метровой квартиры в своем регионе.

Тройку лидеров возглавил Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: в этом регионе накопить необходимую сумму на первый взнос можно за один год и 11 месяцев. Второе и третье места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

В Пермском крае срок накопления на первоначальный взнос составляет два года и девять месяцев, а сумма первоначального взноса — 1,4 млн руб., говорится в исследовании.

Скриншот рейтинга РИА Новости

В подвале рейтинга оказались Республика Крым и Кабардино-Балкария. Жителям Крыма для первоначального взноса надо копить восемь лет и четыре месяца, а Кабардино-Балкарии — семь лет и семь месяцев.

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