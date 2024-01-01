Жителям Прикамья на первый взнос по ипотеке надо копить почти три года
Пермский край занял 17-е место в рейтинге регионов по этому показателю
Эксперты РИА Новости выяснили, сколько жителям российских регионов надо времени, чтобы накопить первоначальный взнос по ипотеке. Итогом исследования стал рейтинг субъектов РФ, в котором Пермский край занял 17-е место расположившись между Вологодской областью и Камчастким краем.
В качестве основного показателя для ранжирования регионов было взято количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой 60-метровой квартиры в своем регионе.
Тройку лидеров возглавил Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: в этом регионе накопить необходимую сумму на первый взнос можно за один год и 11 месяцев. Второе и третье места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.
В Пермском крае срок накопления на первоначальный взнос составляет два года и девять месяцев, а сумма первоначального взноса — 1,4 млн руб., говорится в исследовании.
В подвале рейтинга оказались Республика Крым и Кабардино-Балкария. Жителям Крыма для первоначального взноса надо копить восемь лет и четыре месяца, а Кабардино-Балкарии — семь лет и семь месяцев.
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