Президент высказался о ключевой ставке ЦБ Владимир Путин выразил надежду, что решение по ключевой ставке будет взвешенным Поделиться Твитнуть

Владимир Путин

Константин Долгановский

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не сообщала, какое решение по ключевой ставке примет регулятор на предстоящем заседании 20 декабря. Об этом в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Набиуллина не говорит мне, какая будет ключевая ставка, скорее всего, она и сама не знает, так как решения принимаются советом директоров ЦБ», — прокомментировал президент.





Он также выразил надежду, что решение по ключевой ставке будет взвешенным и актуальным для текущей ситуации.





Напомним, Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых.





Ранее сообщалось , что Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке. По его словам, их быть не должно.

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