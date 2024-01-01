Главой Ординского округа Прикамья переизбран Александр Мелёхин Он занимает этот пост с 2016 года Поделиться Твитнуть

Александр Мелёхин / фото: moi-raion59.ru

Депутаты думы Ординского муниципального округа Пермского края на выборах главы территории единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя – главы администрации Александра Мелёхина. К исполнению обязанностей он приступает с 21 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Месяц назад конкурсная комиссия назвала двух претендентов на кресло главы: конкуренцию Мелёхину должна была составить начальник управления образования администрации округа Ольга Погорелова.

Напомним, Александр Мелёхин руководит территорией с сентября 2016 года.

Ему 46 лет. До избрания главой он работал главным специалистом отделения надзорной деятельности по Суксунскому и Ординскому районам управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Окончил Пермский филиал академии права и управления в Москве. Женат, имеет троих детей.

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