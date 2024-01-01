В Ординском округе Прикамья назвали кандидатов на пост главы
На новый срок претендует нынешний руководитель территории
Конкурсная комиссия Ординского муниципального округа Пермского края определила кандидатов на должности главы территории. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».
По итогам заседания комиссии в Орде на пост руководителя округа претендуют двое: действующий глава Александр Мелёхин и начальник управления образования администрации округа Ольга Погорелова. Вопрос об избрании главы территории планируется рассмотреть на заседании местной думы в декабре.
Сегодня же, 21 ноября, депутаты думы Сивинского МО на заседании определили даты проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 4 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. А кандидатов на пост руководителя Сивинского муниципального округа определят 22 января 2025 года.
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