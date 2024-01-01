В Ординском округе Прикамья назвали кандидатов на пост главы На новый срок претендует нынешний руководитель территории Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Конкурсная комиссия Ординского муниципального округа Пермского края определила кандидатов на должности главы территории. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

По итогам заседания комиссии в Орде на пост руководителя округа претендуют двое: действующий глава Александр Мелёхин и начальник управления образования администрации округа Ольга Погорелова. Вопрос об избрании главы территории планируется рассмотреть на заседании местной думы в декабре.

Сегодня же, 21 ноября, депутаты думы Сивинского МО на заседании определили даты проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 4 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. А кандидатов на пост руководителя Сивинского муниципального округа определят 22 января 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.