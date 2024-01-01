Алёна Бронникова Территорию рядом с ТРЦ «Планета» в Перми будут развивать комплексно ЖК возводит федеральный девелопер Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Компания-застройщик «Талан» из Ижевска сообщила о планах развивать комплексно территорию рядом с ТРЦ «Планета» в Перми. Разрешение на возведение строительство девелопер получил ещё в декабре 2021 года. Сейчас на участке в 8 га возводится ЖК «Парма».

В комиссию по ПЗЗ поступило заявление от ООО «Специализированный застройщик «Талан-Регион-4» об установлении границ территориальной зоны торговли и рынков (Ц-5/1) и об установлении на карте градостроительного зонирования Перми границ комплексного развития территории (КРТ) в отношении участка в Индустриальном районе. На заседании 19 декабря было принято решение о подготовке проекта о внесении соответствующих изменений в Правила и об установлении границ.

Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, данная зона устанавливается с целью развития территории путём осуществления КРТ, также застройщик представил несколько вариантов визуализации проекта.

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

«На данный момент мы изучаем возможность заключения договора КРТ для реализации проекта на данном участке, а также выполнения социальных обязательств. Это позволит эффективно задействовать участок, который в текущем состоянии не соответствует параметрам территориального планирования. Мы намерены создать современный жилой комплекс, включающий комфортные дома и помещения общественного назначения.», — рассказали в компании «Талан».

По словам представителей девелопера, главной задачей является развитие пространства, которое станет удобным, функциональным и гармонично впишется в городскую среду. Заключение договора КРТ станет важным этапом на пути к реализации проекта и благоустройству территории.

Напомним, часть земли была выкуплена застройщиком «Талан» в 2018 году у компании — девелопера строительства ТРЦ «Планета» Malltech. Разрешения на строительство были выданы в конце 2021 года. Общая площадь жилой застройки составит 108,6 тыс. кв. м.

Летом 2022 года застройщик отложил начало строительства ЖК. Эксперты связывали перенос сроков с ростом себестоимости и сложностями в оценке платёжеспособного спроса. В самом холдинге сообщали, что проект находится в разработке.

По данным сайта наш.дом.рф, в данный момент компания возводит три дома высотой 20 и 25 этажей. Два из них введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года, а один — в четвёртом квартале.

Также в 2022 году стало известно, что участок под строительство площадью 5 га на ул. Чердынской, 46 «Талан» продал структуре пермской группы Nova — ООО СЗ «Терра-Эстейт». Компания планирует развивать этот участок также через механизм КРТ. Здания здесь будут построены высотой в 10 этажей.

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