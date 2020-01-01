Мария Сыропятова На земельном участке у ТРЦ «Планета» построят жилые дома Общая площадь жилой застройки составляет 108,6 тыс. кв. метров Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Компания-застройщик «Талан» из Ижевска получила разрешение на строительство жилых домов на земельных участках у ТРЦ «Планета» (шоссе Космонавтов, 162). Эти данные содержатся в реестре на сайте мэрии Перми.

Согласно реестру, три разрешения на строительство выданы 29 декабря 2021 года ООО СЗ «Талан-регион-4». Общая площадь жилой застройки — 108,6 тыс. кв. м.

Напомним, часть земли была выкуплена застройщиком «Талан» в 2018 году у компании — девелопера строительства ТРЦ «Планета» Malltech. У краевых властей были планы построить на земельном участке конгресс-центр. Осенью 2021 года АО «КРПК» выкупило торговый центр «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59 у X5 Retail Group. Существующее здание корпорация, которая действует в интересах властей Прикамья, собирается адаптировать под конгресс-холл.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.