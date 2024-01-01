Главой Березовского округа в Прикамье стал Игорь Чайкин Его кандидатуру утвердили депутаты местной думы Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Березовского округа единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Игоря Чайкина.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», он вступит в должность на новый срок с 20 декабря.

Напомним, на должность руководителя муниципалитета претендовали два кандидата: Игорь Чайкин и председатель комитета образования окружной администрации Светлана Мезенцева.

Игорь Чайкин занимает пост с 2005 года. Главой муниципалитета он был переизбран в 2019-м. Его поддержали 15 из 15 присутствовавших депутатов. Конкуренцию тогда составляла его заместитель по социальной политике Елена Старцева.

Отметим, в начале декабря стало известно, что в Нытвенском городском округе главой был избран действующий руководитель Ринат Хаертдинов.

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