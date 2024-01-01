Алёна Бронникова Кофейный шоурум «Станция» в Перми с 20 декабря приостановит работу В заведении планируют регулярно проводить мероприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кофейный шоурум «Станция от команды кофейни Cup by Cup, который открылся в июне в Перми, объявил о приостановке работы. Последним рабочим днём в привычном формате станет пятница, 20 декабря.

«Сначала о грустном, станция берёт каникулы и перестаёт работать как кофейня на непределённое время. В эту пятницу — наш последний рабочий день как кофейни», — сообщается в telegram-канале заведения.

Планируется, что кофейня станет площадкой для проведения регулярных мероприятий: кофейно-чайных и заказных.

В день закрытия авторы проекта организуют специальную программу с утренним рейвом с комбучей, каппингом, музыкальным концертом и чаепитием.

Напомним, кофейня Cup by Cup появилась в Перми в апреле 2012 года и стала одной из первых в городе. Со временем проект был расширен: появились кафе здорового питания Lemon Tree, пространство «Дом» и чайная «Грибушин». Чайная закрылась в декабре 2021 года. В начале июня стало известно, что авторы проекта открыли на ул. Технической, 1 кофейный шоурум.

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