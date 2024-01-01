В Перми Cup by Cup открыла кофейный шоурум Новое заведение находится в Мотовилихе Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

В Мотовилихинском районе Перми появился кофейный шоурум. Как рассказало ИА «Текст», проект был реализован командой кофейни Cup by Cup. Новое заведение открылось в здании на перекрёстке ул. Технической, 1 и ул. Дружбы, 15 под названием «Станция».

Кофейня Cup by Cup появилась в Перми в апреле 2012 года и стала одной из первых в городе. В том же году было открыто собственное обжарочное производство. В Перми работали две кофейни (на Комсомольском проспекте, 16 и ул. Сибирской, 30) и один эспрессо-бар по ул. Ленина, 88. Со временем проект был расширен. В городе появились кафе здорового питания Lemon Tree, пространство «Дом» и чайная «Грибушин». Чайная закрылась в декабре 2021 года.

В январе 2024 года стало известно, что кофейня на Комсомольском проспекте закрывается. Позже совладелец Lemon Tree Дмитрий Мосягин анонсировал закрытие кафе на первом этаже дома купца Попова (ул. 25 Октября, 1) и переезд в здание гостиницы «Центральная» (ул. Сибирская, 9). Причиной стала смена собственника помещений, который решил использовать помещения для собственных нужд. В апреле закрылось и пространство «Дом», расположенное на втором этаже дома купца Попова. Этот проект пока поставлен на паузу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.