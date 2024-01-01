Зарина Ситдикова В 2025 году в Перми капитально отремонтируют музыкальную школу № 5 «Созвучие» В ближайшие три года на ремонт учреждений образования направят более 7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В 2025 году в Перми будет проведён капитальный ремонт детской музыкальной школы № 5 «Созвучие», расположенной в Орджоникидзевском районе на ул. Александра Щербакова, 42. Об этом во время эфира на радио «Комсомольская правда — Пермь» рассказал глава города Эдуард Соснин.

Как напомнил градоначальник, в этом году в Перми завершилось обновление детской музыкальной школы № 6 «Классика». В ней были приведены в порядок залы и учебные классы, а также закуплено новое оборудование и музыкальные инструменты.

«Мы решили делать такой качественный ремонт в одной школе искусств каждый год. На 2025-й год у нас в планах музыкальная школа № 5 «Созвучие» в Орджоникидзевском районе. Эта школа в следующем году сильно преобразится», — сообщил глава Перми.

Эдуард Соснин отметил, что капитальному ремонту учреждений образования в ближайшие три года будет уделено большое внимание. В городском бюджете на эти цели заложено более 7,3 млрд руб. с учётом федерального и регионального софинансирования. Это позволит привести в порядок свыше 150 зданий учебных заведений, а именно 82 школьных корпуса, 40 детских садов и 34 учреждения дополнительного образования, включая дворцы творчества.

«Что такое капитальный ремонт школы? Представьте, остаются только стены. Меняется вообще всё — от инженерных систем до кровли... Это абсолютно новая школа. Мы пошли сознательно по этому пути. Это достаточно дорогостоящий ремонт, но мы идём, потому что дальше эти школы будут ещё много лет служить своим ученикам», — сказал Эдуард Соснин.

В этом году в Перми были капитально отремонтированы школы № 44, № 123, № 118, лицей № 10, гимназия № 2. Работы в зданиях были совмещены с благоустройством школьных дворов, проведённым в рамках краевой программы. В следующем году в городе также будут восстановлены пять учебных корпусов.

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