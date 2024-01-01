Зарина Ситдикова В Перми будет капитально отремонтирован корпус школы № 132 Объявлен конкурс на проведение работ на объекте Поделиться Твитнуть

Фото: Tanya O.

2gis.ru

В Перми 1 декабря начнётся капитальный ремонт в здании школы № 132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля (ул. Баумана, 27). Конкурсная документация по выбору подрядчика для проведения данных работ опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 316,3 млн руб. В эту сумму входят работы по замене кровли, обновлению фасада, отделка внутренних помещений, приведение в порядок систем отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения и освещения. Кроме того, предполагается, что подрядчик выполнит благоустройство территории школьного корпуса после завершения всех строительных работ.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 13 ноября 2024 года.

Согласно документации, капремонт должен быть завершён 31 июля 2025 года.

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