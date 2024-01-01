Годовой план капремонта школ Перми выполнен на 65% Ремонтные работы продолжаются в пяти средних учебных заведениях Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что капитальный ремонт образовательных учреждений города, который намечен на 2024 год, выполнен на 65%. Работы продолжаются в лицее №10, в школах №44, 118, 123 и гимназии №2.

В департаменте образования администрации Перми уточнили, что в лицее №10 (ул. Техническая, 22) выполнена штукатурка стен на нижнем этаже, 80% полов на втором и третьем этажах уложены керамогранитом, установлены окна и двери на верхних этажах, выполнена установка радиаторов отопления.

В школе №123 (ул. Сестрорецкая, 13) завершена половина работ по покраске фасада, идут финальные этапы установки отопления, освещения, окон и дверей, укрепления и отделки полов, а также ремонта пищеблока.

В школе №44 (ул. Маяковского, 33) идут работы по установке освещения, сигнализации, завершается грунтовка фасада и другие отделочные работы.

Эдуард Соснин отметил, что все работы ведутся согласно графику, и их планируется завершить к концу ноября.

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