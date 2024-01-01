Зарина Ситдикова Жители пермской деревни Кондратово пожаловались Путину на плохие условия жизни В своём обращении они указали на существующие инфраструктурные проблемы Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Е.

«Яндекс.Карты»

Жители д. Кондратово, расположенной вблизи Перми, пожаловались президенту России Владимиру Путину на плохие условия жизни и попросили главу государства помочь в решении существующих инфраструктурных проблем. Коллективное письмо опубликовано в группе «Новости Кондратово» ВКонтакте.

Как отметили местные жители, в деревне проживает больше 20 тыс. человек. Удачное расположение населённого пункта рядом с региональным центром привлекает внимание девелоперов, которые массово застраивают территорию Кондратово. Все новостройки подключаются к старым коммунальным сетям, проложенным ещё 1950-х годах.

По словам жителей, из-за того, что коммуникации не рассчитаны на такую нагрузку, в деревне стабильно раз в 10 дней происходят аварии. При этом чиновники признают, что на обновление сетей требуются большие вложения, которых в бюджете не предусмотрено. То же самое относится к электросетям, добавили селяне.

В обращении люди также обратили внимание на то, что в Кондратово нет ни одного парка и сквера, не благоустраиваются дворовые территории, отсутствует дом культуры, но есть популярная футбольная команда, которой негде тренироваться — футбольного поля в деревне тоже нет. В числе других озвученных жителями проблем также плохое состояние дорог, некачественная работа общественного транспорта, переполненность школ, удалённость учреждений здравоохранения и пр.

Население Кондратово попросило у президента страны повлиять на ситуацию и поспособствовать улучшению качества жизни деревни.

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