Александра Пермякова Строители возвели каркас новой поликлиники в Кондратово Здание располагается на улице Яблокова Поделиться Твитнуть

Фото: Управление капитального строительства администрации города Перми

В Перми полностью возведён каркас новой поликлиники на ул. Яблокова, вблизи построенной школы Сфера. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Прикамья.

Сейчас ведется кладка внутренних и наружных стен здания. К зданию подводят коммунальные сети.





Как только закончат стройку, здание сразу же оснастят всем необходимым: мебелью и оборудованием. В новой поликлинике появятся кабинеты врачей, процедурные помещения, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, установят блок рентгенодиагностики, организуют дневной стационар по терапевтическому профилю на шесть коек.





Кроме того, территорию после завершения строительства благоустроят. Сдать работы планируется в 2025 году.



Объект, напомним, строится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» (часть нацпроекта «Здравоохранение»).





Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в Прикамье за последних четыре года построено 23 новых объекта, среди которых – больницы, поликлиники и сельские врачебные амбулатории. Строится еще семь объектов — краевой онкоцентр, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми, поликлинический корпус при фтизиодиспансере, поликлиника во Фролах, на Гайве и в микрорайоне «Молодёжный».

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