Александра Пермякова
Строители возвели каркас новой поликлиники в Кондратово
Здание располагается на улице Яблокова
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В Перми полностью возведён каркас новой поликлиники на ул. Яблокова, вблизи построенной школы Сфера. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Прикамья.
Сейчас ведется кладка внутренних и наружных стен здания. К зданию подводят коммунальные сети.
Как только закончат стройку, здание сразу же оснастят всем необходимым: мебелью и оборудованием. В новой поликлинике появятся кабинеты врачей, процедурные помещения, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, установят блок рентгенодиагностики, организуют дневной стационар по терапевтическому профилю на шесть коек.
Кроме того, территорию после завершения строительства благоустроят. Сдать работы планируется в 2025 году.
Объект, напомним, строится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» (часть нацпроекта «Здравоохранение»).
Объект, напомним, строится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» (часть нацпроекта «Здравоохранение»).
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в Прикамье за последних четыре года построено 23 новых объекта, среди которых – больницы, поликлиники и сельские врачебные амбулатории. Строится еще семь объектов — краевой онкоцентр, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми, поликлинический корпус при фтизиодиспансере, поликлиника во Фролах, на Гайве и в микрорайоне «Молодёжный».
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