Зарина Ситдикова Суд оставил в силе решение о взыскании с топ-менеджеров «Мотовилихинских заводов» 2,7 млрд рублей Экс-руководители пермского предприятия не смогли обжаловать приговор Поделиться Твитнуть

Мотовилихинские заводы

Константин Долгановский

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляции бывшим топ-менеджерам и совладельцам ПАО «Мотовилихинские заводы», которые пытались обжаловать решение Свердловского районного суда Перми о взыскании с них более 2,7 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как писал «Новый компаньон», в июле иску Генеральной прокуратуры РФ восемь человек, включая экс-совладельцев предприятия Марата Загидуллова и Рафаэля Гималова, владельцев акций акционерного общества Юрия Медведюка и Руслана Валитова, а также бывшего исполнительного директора завода Вагаршака Сарксяна, были признаны виновными в разработке схемы для обогащения на банкротстве предприятия. В соответствии с ней были оформлены невозвратные займы, а на подконтрольные фигурантам структуры выведено ликвидное имущество машхолдинга. В результате, завод был признан несостоятельным.

В дело о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» Генпрокуратура РФ вступила в 2023 году. Надзорный орган объяснил это тем, что машхолдинг является одним из ключевых оборонных предприятий страны.

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