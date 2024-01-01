Зарина Ситдикова
Суд в Перми взыскал с бывших топ-менеджеров «Мотовилихинских заводов» 2,7 млрд рублей
Гособвинение настаивает на том, что они довели предприятие до банкротства, чтобы обогатиться
По иску Генеральной прокуратуры РФ Свердловский районный суд Перми взыскал с бывших руководителей и совладельцев ПАО «Мотовилихинские заводы» более 2,7 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По данным издания, обвинение по делу было предъявлено восьми фигурантам. В их числе экс-совладельцы предприятия Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, владельцы акций акционерного общества Юрий Медведюк и Руслан Валитов, а также бывший исполнительный директор завода Вагаршак Сарксян.
Согласно версии обвинения, ответчики разработали схему для обогащения на банкротстве предприятия. В соответствии с ней были оформлены невозвратные займы, а на подконтрольные фигурантам структуры выведено ликвидное имущество машхолдинга. В результате, завод был признан несостоятельным.
Как ранее писал «Новый компаньон», в дело о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» Генпрокуратура РФ вступила год назад. Надзорный орган объяснил это тем, что машхолдинг является одним из ключевых оборонных предприятий страны.
Напомним, «Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.
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