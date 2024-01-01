Зарина Ситдикова Суд в Перми взыскал с бывших топ-менеджеров «Мотовилихинских заводов» 2,7 млрд рублей Гособвинение настаивает на том, что они довели предприятие до банкротства, чтобы обогатиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По иску Генеральной прокуратуры РФ Свердловский районный суд Перми взыскал с бывших руководителей и совладельцев ПАО «Мотовилихинские заводы» более 2,7 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, обвинение по делу было предъявлено восьми фигурантам. В их числе экс-совладельцы предприятия Марат Загидуллов и Рафаэль Гималов, владельцы акций акционерного общества Юрий Медведюк и Руслан Валитов, а также бывший исполнительный директор завода Вагаршак Сарксян.

Согласно версии обвинения, ответчики разработали схему для обогащения на банкротстве предприятия. В соответствии с ней были оформлены невозвратные займы, а на подконтрольные фигурантам структуры выведено ликвидное имущество машхолдинга. В результате, завод был признан несостоятельным.

Как ранее писал «Новый компаньон», в дело о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» Генпрокуратура РФ вступила год назад. Надзорный орган объяснил это тем, что машхолдинг является одним из ключевых оборонных предприятий страны.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.