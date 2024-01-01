Зарина Ситдикова На гостевом маршруте Перми появится комплекс с электрозаправочными станциями Инвестиционный проект получил статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Фото: проект многофункционального комплекса с электрозаправочными станциями

permkrai.ru

На очередном заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, которое прошло 18 декабря, четырём инвестиционным проектам по развитию инфраструктуры Перми присвоен статус «приоритетный». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Как отметил в ходе заседания глава Прикамья Дмитрий Махонин, статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) является эффективным инструментом господдержки бизнеса, благодаря которому предприниматели получают земельные участки без проведения торгов, имеют налоговые льготы и административное сопровождение.

По данным губернатора, сейчас в Пермском крае реализуется более 100 ПИПов, объём инвестиций в экономику региона составляет более 600 млрд руб.

Новым инвестпроектом, получившим статус «приоритетный», стала инициатива компании «ДЕЛЬТА-Партнёр» по строительству на гостевом маршруте в Индустриальном районе Перми многофункционального комплекса с электрозаправочными станциями (ЭЗС). Он будет расположен на пересечении ул. Промышленной и ш. Космонавтов. На территории комплекса разместятся корпус с кафе, лаунж-зоной и торговыми помещениями, а также шесть постов ЭЗС с мощностью около 150 киловатт. Реализовать проект планируется до конца 2027 года. Объём инвестиций в него составит 350 млн руб. В качестве социальных обязательств компания планирует выполнить благоустройство и озеленение близлежащих участков на сумму не менее 1 млн руб.

Статус приоритетного получил также проект компании «Фирма Продукт Синтез» по реконструкции и строительству многотопливных автозаправочных станций в Перми. В его рамках будет реконструирована АЗС на ул. Космонавта Леонова и построены две новые станции на ул. Ижевской и ул. Липатова. На каждом объекте предполагается построить минимаркеты. Ожидается, что проект будет реализован до конца 2027 года. Планируемый объём вложений — 378 млн руб. Инвестор также пообещал направить не менее 1 млн руб. на поддержку Федерации греко-римской борьбы Пермского края.

Кроме того, члены совета утвердили ПИПы по строительству офисного комплекса с рестораном и двухуровневой парковкой вблизи Речного вокзала, а также по созданию логистического комплекса в д. Устиново Пермского округа. Последний проект ранее уже получил статус приоритетного, но в связи со сменой юридического лица — объединённой компании Wildberries и Russ — было принято решение снова обратиться за поддержкой региональных властей.

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