Алёна Бронникова В Перми представили проект офисного комплекса с рестораном и парковкой на набережной Срок реализации – до 2025 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На набережной Перми планируется построить административный комплекс с офисами, рестораном и автомобильной парковкой на 90 мест. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, инвестором выступает организация «Теплоход «Владимир Маяковский».

Здание будет построено на ул. Монастырской, 2а. Осуществление проекта позволит создать 18 новых рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 185 млн руб. Срок реализации — 2024-2025 годы.

Проект будет рассмотрен на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиионного климата Пермского края. В случае одобрения он может получить статус приоритетного инвестиционного проекта.

Согласно информации 2ГИС, сейчас на Монастырской, 2а в Перми находится двухэтажное административное здание. В нём расположена компания RAV Vast по производству язычковых барабанов.

По данным checko.ru, ООО «Теплоход «Владимир Маяковский» было зарегистрировано в Перми в 2017 году. Организация осуществляет деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Уставный капитал — 53,1 млн руб. По итогам 2023 года выручка компании составила 109,8 млн руб., прибыль — 54,5 млн руб.

ООО руководит Филипп Антонов, сын председателя совета директоров ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» Михаила Антонова. Ему также принадлежат ещё четыре пермских компании, ведущих деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта и турагентств.

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