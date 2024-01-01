Объём и количество автокредитов в Пермском крае за месяц снизились на 44% А средний чек сократился до 1,28 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре в Пермском крае объёмы автокредитования продолжили сокращаться, снижение оказалось заметнее, чем месяцем ранее. Согласно исследованию Объединённого кредитного бюро (ОКБ), количество выданных кредитов в ноябре снизилось на 44% по сравнению с октябрём, тогда как в октябре снижение составляло 34%.

По данным ОКБ, количество выданных автокредитов в ноябре составило 1,36 тыс., объём -1,74 млрд руб. (-44%), а средний чек — 1,28 млн руб., что на 1% меньше, чем в октябре.

В среднем жители региона брали кредиты сроком на 72 месяца (73 — в октябре).

В целом, снижение объёмов автокредитования в России в ноябре снизилось ещё на 39%. За месяц банки выдали россиянам 61,37 тыс. автокредитов на 83,66 млрд руб. По сравнению с прошлогодними показателями объём сократился на 26%, а средний размер — на 10%.

Ранее Национальное бюро кредитных историй сообщило, что за год объёмы выданных в Прикамье автокредитов выросли на 86%. За десять месяцев жители региона оформили займы на общую сумму 43,1 млрд руб.

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