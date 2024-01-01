В Пермском крае на 86% выросли объёмы автокредитования Общая сумма превысила 43 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год объёмы выданных в Прикамье автокредитов выросли на 86%. За десять месяцев жители Пермского края оформили займы на общую сумму 43,1 млрд руб. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй пишет «Рифей».

По данным бюро, активный интерес к автокредитам обусловлен акциями и скидками, предоставляемыми дистрибьюторами, а также поддержкой процентных ставок со стороны производителей автомобилей.

В течение первых десяти месяцев текущего года в России было выдано автокредитов на сумму 2018,5 млрд руб. Наибольшее количество оформлено жителями Крыма, а также Ростовской и Самарской областей. По уровню выданных кредитов Пермский край оказался на 12 месте среди российских регионов.

Ранее сообщалось, что в октябре пермяки взяли 2,11 тыс. автокредитов. Это на 35% меньше по сравнению с сентябрём. Показатели по объёмам и суммам в чеках в Пермском крае также показали снижение за месяц. В октябре объём выданных автокредитов составил 2,79 млрд руб., средний чек — 1,32 млн руб. — это на 35% и 2% соответственно меньше, чем в сентябре.

По данным ОКБ, в целом в октябре банки выдали россиянам 86,18 тыс. автокредитов на 123,79 млрд руб.

При этом весной и летом в России отмечался ажиотаж на рынке автокредитования. Так, объём выданных автокредитов в Пермском крае с января по май составил 18,91 млрд руб. (на 106% больше, чем в АППГ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.