Алёна Бронникова После летнего ажиотажа в Прикамье сократилась выдача автокредитов За месяц их количество снизилось на 34% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки взяли 2,11 тыс. кредитов в октябре 2024 года. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ). По сравнению с предыдущим месяцем (3,18 тыс.) количество выданных кредитов снизилось на 35%.

Показатели по объёмам и суммам в чеках в Пермском крае также показали снижение за месяц. В октябре объём выданных автокредитов составил 2,79 млрд руб., средний чек — 1,32 млн руб. — это на 35 и 2% соответственно меньше, чем в сентябре (4,28 млрд и 1,35 млн руб.). В среднем жители региона брали кредиты сроком на 74 месяца (73 месяца в сентябре).

По данным ОКБ, в целом в октябре банки выдали россиянам 86,18 тыс. автокредитов на 123,79 млрд руб. По сравнению с прошлогодними показателями объём сократился на 7%, а средний размер — на 8%, средний срок автокредитования увеличился на 3 месяца. По сравнению с сентябрём количество выдач автокредитов в октябре сократилось на 36%, объём — на 37%.

Данные предоставлены Объединённым кредитным бюро

«66% от общего количества и столько же от общего объёма выдач автокредитов в октябре пришлось на новые машины. Месяцем ранее доля кредитов на новые машины составила 73% от общего количества и 72% от общего объёма выдач. Полная стоимость кредита на покупку авто в октябре поднялась до пиковых за 2024 год 23,31%, в сентябре показатель был равен 22,58%. На начало ноября — поднялась до 24,12%», — отметили эксперты.

По результатам исследования, в октябре темпы автокредитования сократились во всех российских регионах. Наибольший спад был зафиксирован в Ненецком АО, где количество выдач сократилось на 50%, объём — на 65%, в Чукотском АО (64 и 65% соответственно) и в Магаданской области (54 и 55%).

В рейтинге по объёму выданных автокредитов Прикамье оказалось на 12 месте. В лидерах оказались Москва — 5,29 тыс. на 10,8 млрд руб., Московская обл. — 5,25 тыс. на 9,24 млрд руб. и Санкт-Петербург — 3,79 тыс. на 6,56 млрд руб.

Весной и летом в России отмечался ажиотаж на рынке автокредитования. Так, объём выданных автокредитов в Пермском крае с января по май составил 18,91 млрд руб. (на 106% больше, чем в АППГ).

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