Елена Синица В Пермском крае выдача автокредитов возросла в два раза По России за январь – май 2024 года было выдано автокредитов на сумму 923,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объём выданных автокредитов в Пермском крае с января по май 2024 года составил 18,91 млрд руб., что на 106% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В то же время в январе – мае 2023 года банки Пермского края выдали автокредиты на сумму 9,16 млрд руб.

В целом по России за январь – май 2024 года было выдано автокредитов на сумму 923,8 млрд руб., что на 107% больше, чем за тот же период предыдущего года. Эксперты НБКИ отмечают, что такой значительный рост объясняется низкой базой из-за нехватки новых автомобилей в начале 2023 года.

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