Алёна Бронникова Зампред правительства Прикамья объяснил повышение тарифов на отопление Новые нормативы начали применяться с октября Поделиться Твитнуть

Андрей Кокорев

Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и ЖКХ Андрей Кокорев объяснил повышение тарифов на отопление в жилых домах, в том числе в Чусовом. Его комментарий опубликовала пресс-служба краевого министерства ЖКХ и благоустройства.

Он рассказал, что в декабре 2022 года прокуратура региона обратилась в суд с иском о пересмотре существующих нормативов на теплоснабжение, которые были приняты на основе федеральных нормативно-правовых актов. Они устанавливались для тех домов, где нет приборов учёта, под их действие попадали также двухэтажные шлакоблочные дома.

Надзорный орган потребовал от краевого минтарифов произвести расчёт нормативов на основе данных о фактических расходах потребления тепловой энергии в аналогичных домах с установленными приборами учёта. Суд поддержал его позицию.

«Таким образом, за основу расчёта нормативов были взяты фактические расходы потребления теплоэнергии в жилых домах. Новые нормативы начали применяться с 13 октября 2024 года. Для двухэтажных блочных домов, в том числе в Чусовом, норматив за тепловую энергию составил 0,0455 Гкал на 1 кв. м общей площади (ранее норматив составлял 0,0308 Гкал). Соответственно, по итогам октября увеличилась плата жителей за отопление в домах, не оборудованных приборами учёта», — сообщил Кокорев.

При этом жители могут воспользоваться компенсациями, которые рассчитываются индивидуально по ряду показателей, или субсидиями. Последние предоставляются, когда расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи.

Ранее краевая прокуратура начала проверку обоснованности размера новых нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению. В ходе мониторинга СМИ сотрудники обнаружили большое количество обращений о повышении платы. Так, в Чусовом жильцы пожаловались, что в ноябрьских квитанциях получили счёт за тепло вдвое выше предыдущего.

Позже глава Чусовского округа Сергей Белов объяснил, что повышение коснулось только жителей одно- и двухэтажных домов. Для решения проблемы были предложены два пути: получение компенсации для возврата части средств и изменение нормативов после установки счётчиков за счёт муниципалитета.

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