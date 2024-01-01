Алёна Бронникова Второе кафе пермской чебуречной откроется в ЖК «Погода» Запуск проекта запланирован на март Поделиться Твитнуть

чебурек

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Стало известно, где откроется второе кафе известной пермской чебуречной под новым брендом «Фаршенебельный». Как рассказал в своём telegram-канале Алексей Папулов, заведение займёт площадку семейного кафе «Вместе» на ул. Сапфирной, 14, в ЖК «Погода».

«Новость достойна того, чтобы отправить её знакомым в ЖК "Погода". В марте там откроется "Фаршенебельный" — как окрестили с моей подачи в СМИ "кафе с ресторанными чебуреками". Строительство нового пространства уже началось. За дизайн отвечает студия Kochenevskikh Design, которая до этого занималась, например, некоторыми проектами Monkey Grinder», — сообщается в посте.

О планах авторов кафе запустить новый проект сообщалось осенью. Тогда же стало известно о ребрендинге заведения. Основатель Игорь Кротов принял решение переименовать «Чеburek» в «Фаршенебельный». Отмечалось, что концепцию действующая точка по ул. Уральской, 111 не изменит, поменяется только название и будет введён единый фирменный стиль.

Кафе «Чеburek» открылось в 2016 году. Команда представляет проект как кафе с хорошим сервисом, где к приготовлению чебуреков и пельменей подходят как к блюдам высокой кухни. В рецептах используются базовые французские соусы: сливочный бешамель, сложный демиглас, ланспик на говяжьих хвостах, а начинки пельменей и чебуреков представлены такими сочетаниями, как курица с пармезаном и креветками, телятина с рокфором и соусом фойо, баранина с мятой и пр.

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