Известная пермская чебуречная поменяет название Монокафе «Чеburek» будет переименовано в «Фаршенебельный» Поделиться Твитнуть

чебурек

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«Чеburek» на Уральской, 111 поменяет название на «Фаршенебельный».

Изменения связаны с ребрендингом кафе, сообщает телеграм-канал in vino populos. Товарный знак «Фаршенебельный» уже зарегистрирован в Росреестре. Новый фирменный стиль и нейминг будут вводить постепенно.

«Концепция «Фаршенебельный» — это небольшой уютный ресторанчик с хорошим сервисом, где к приготовлению чебуреков и пельменей подходят как к блюдам высокой кухни. Меню расширять и менять не будут, только чуть больше внимания уделят пельменям», — информирует канал, ссылаясь на основателя кафе Игоря Кротова.

В будущем планируют открыть вторую локацию, сейчас команда находится в поисках подходящего помещения.



Кафе «Чеburek» открылось в 2016 году. Акцент был сделан на одном блюде — чебуреках с различной начинкой. Позже в меню появились пельмени ручной лепки.



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