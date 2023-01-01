Алёна Бронникова Пермская «котлета с пюрешкой» в 2023 году подорожала на 13,5% Цена оказалась выше, чем в Москве и Петербурге Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Социологическое агентство «СВОИ» представило рейтинг регионов по средним ценам на продукты, составляющие условный суточный рацион питания «котлета с пюрешкой». Согласно приведённым данным, в Перми этот показатель вырос за 2023 год на 13,5% и составил 413,6 руб.

Всего в рацион входит 31 продукт. При этом на среднюю зарплату по региону можно купить 141 порцию «пюрешки» и прокормить почти 5 человек. В прошлом году количество порций от среднего дохода составляло 148. Расходы на условный суточный рацион в структуре среднего заработка — 21,6%, что практически не изменилось с декабря прошлого года. Доля «пюрешки» от прожиточного минимума составляет 87,3%, это выше на 7,1% по сравнению с 2022 годом.

«Самый дешёвый вариант "котлеты с пюрешкой" в Перми стоит 352,1 руб. (сеть магазинов "Магнит"), самый дорогой — 501,7 руб. (гипермаркет "Лента"). В пермских "Пятёрочках" и "Монетках" цена суточного рациона примерно одинакова (393,5 и 407 руб. соответственно)», — отмечают аналитики.

В рейтинге из 43 российских городов Пермь заняла 23 место по ценам, обогнав столичные города. Лидерами в списке оказались Волгоград (358,1 руб.), Липецк (374,8 руб.) и Ставрополь (374,9 руб.), это самые низкие показатели среди исследованных городов. Самые высокие цены на условный суточный рацион питания оказались в Якутске (675,4 руб.), Магадане (635,8 руб.) и Петропавловске-Камчатском (615,8 руб.). Санкт-Петербург в рейтинге оказался на 16 месте (400,8 руб.), а Москва — на 18 (402,3 руб.).

Отмечается, что за год цены выросли почти на все продукты из списка. Яйца подорожали на 74%, помидоры — на 73,8%, мандарины — на 84%. При этом динамику снижения показали картофель (–8,5%), макароны (–7,4%) и подсолнечное масло (–6,3%).

«Котлета с пюрешкой» — это некоммерческий проект АИР «Социолайф». Он включает в себя регулярный мониторинг минимальных розничных цен на продукты питания, которые составляют условный суточный рацион жителя России, куда входит трёхразовое питание. Завтрак: овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половина апельсина. Обед: салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб. Ужин: салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что индекс новогоднего «Оливье» вырос на 8,7% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость традиционного салата на семью из 3–4 человек составила 186 руб.

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