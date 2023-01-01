Алёна Бронникова Индекс новогоднего оливье с колбасой в Прикамье составил 186 рублей Цена набора продуктов за год выросла на 8,7% Поделиться Твитнуть

Эксперты Центра стратегических разработок опубликовали результаты расчётов индекса новогоднего оливье в российских регионах. В Пермском крае стоимость салата по классическому рецепту с колбасой составила 186,05 руб. Этот показатель оказался одним из самых высоких среди регионов ПФО — дороже салат обойдётся только жителям Саратовской области (189,98 руб.).

Исследования цен были сделаны на основе официальных данных, опубликованных на ресурсах Росстата. Оптимальный объём порции традиционного салата - 200 г на одного человека с учётом того, что на праздничных столах россиян часто представлены несколько видов салатов, горячее, нарезки и фрукты. Исходя из этого, эксперты посчитали, что для среднестатистической семьи из 3-4 человек на новогоднем столе достаточно 800 гр.

В подборке цен на оливье эксперты также представили ещё две разновидности. Так, вегетарианский оливье жителям Прикамья обойдётся в пределах 162,23 руб. Оливье с рыбой — в 604,24 руб. Оба показателя являются вторыми по дороговизне среди регионов ПФО. Стоимость на вегетарианский салат оказалась выше только в Татарстане (164,66 руб.), а на оливье с рыбой — только в Саратовской области (644,18 руб.).

В среднем по стране стоимость самого распространённого варианта новогоднего оливье с варёной колбасой в 2023 года составила 204,83 руб. Самым недорогим оказался салат оказался в Мордовии (161,14 руб.), а самым дорогим — в Чукотском АО (477,9 руб.).

В регионах средняя цена набора входящих в его состав продуктов выросла на 8,7% по отношению к ноябрю прошлого года.

«Рост цены произошёл в первую очередь из-за роста стоимости яиц более чем на 40%. Есть уверенность, что к старому новому году, судя по последним заявлениям министерств, дороже не станет, а может даже успеет немного подешеветь», — отметили в ЦСР.

Ранее «Новый компаньон» приводил данные по расходам на подготовку новогоднего стола в Пермском крае. По подсчётам аналитиков, в 2023 году жителям региона потребуется 4,5 тыс. руб., что на 16% больше, чем в прошлом году. В сумму вошла стоимость напитков, фруктов и продуктов для приготовления трёх салатов: зимнего, крабового, сельди под шубой, холодца и других закусок. Лидерами по росту цен за год стали яйца, куриное филе, сельдь, свёкла, бананы, мандарины и яблоки.





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