Стоимость продуктов на новогодний стол в Прикамье выросла на 16% Лидерами по росту цен стали яйца, куриное филе, сельдь Поделиться Твитнуть

Жителям Пермского края в 2023 году потребуется 4,5 тыс. руб. для подготовки новогоднего стола. Это на 16% больше, чем тратили пермяки год назад. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на данные портала «Эвотор» (производитель «умных» онлайн-касс).

В сумму включена стоимость праздничных напитков, фруктов и продуктов для приготовления трёх салатов: «Зимнего», «Крабового», «Сельди под шубой», холодца и других закусок.

Лидерами по росту цен за год стали яйца, куриное филе, сельдь, свёкла, бананы, мандарины и яблоки.

В среднем по России общие траты на новогодний стол увеличились за год на 12% и составили 5115 руб.

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