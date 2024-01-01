Субсидируемые полёты из Перми в Нарьян-Мар и Усинск могут быть продолжены Рейсы пользуются высоким спросом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края проявляет интерес к продолжению субсидируемой программы авиаперевозок из Перми в Нарьян-Мар и Усинск (Ненецкий АО и Республику Коми). Средняя заполняемость самолётов на этих маршрутах составляет 70%. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

В настоящее время полёты в Нарьян-Мар осуществляет авиакомпания «РусЛайн» с использованием 50-местных самолётов CRJ-100/200, а рейсы до Усинска выполняет «ЮВТ-Аэро» на самолётах аналогичного типа. Оба региона совместно финансируют 25% стоимости билетов из своих бюджетов. Сведения с сайтов обеих авиакомпаний указывают на то, что продажи на январь пока ещё не открыты.

Ранее в пресс-службе краевого минтранса рассказали, что по итогам отбора авиаперевозчиков по маршруту Пермь—Минск—Пермь победителем стала компания «Икар». Она будет выполнять субсидируемые рейсы в 2025 году. На субсидии власти выделят 64,4 млн руб. Напомним, первый прямой субсидируемый рейс из Перми в Минск состоялся 2 апреля 2023 года.

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