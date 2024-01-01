Александра Пермякова В Перми фитнес-центр отсудил 100 тысяч из-за отключения электричества и воды Суд согласился с Пермским УФАС в споре с ТСН «Солнечный город» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ТСН «Солнечный город» будет вынуждено выплатить больше 100 тыс. руб. фитнес-центру.

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС в споре с ТСН «Солнечный город».





По данным УФАС Пермского края, ТСН «Солнечный город» в 2024 году перекрыло подачу электроэнергии и воды в помещения фитнес-центра , который находится по ул. Белинского, 31. Произошло это несмотря на наличие договоров ресурсоснабжения, заключённых владельцем заведения напрямую с поставщиками коммунальных ресурсов.





УФАС признало, что ТСН не должно было мешать передаче электричества и воды в фитнес-центр.





За незаконное отключение потребителя от коммунальных ресурсов ТСН было оштрафовано на 100 тыс. руб. Организации были выданы представления об устранении нарушений.





«Солнечный город» пытался оспорить решение УФАС, но Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию антимонопольного ведомства.





Меж тем, ТСН не устранило нарушения, за что его председатель был оштрафован на 8 тыс. руб.

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