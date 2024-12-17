Александра Пермякова
Банк земли в Прикамье пополнился участками для строительства жилья и туризма
В перечень включены 179 новых участков
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На заседании оперативного штаба при Управлении Росреестра в Пермском крае в перечень включены новые земельные участки по проектам «Земля для стройки» (164) и «Земля для туризма» (15).
Банк земли для жилищного строительства пополнился земельными участками общей площадью 71,7 га. Они расположены в Перми, Кунгурском, Пермском и Чайковском округах.
«За два года с помощью сервиса «Земля для стройки» в крае предоставлено 1368 участков общей площадью 580,2 га», — отмечает замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ксения Хайруллина.
Проект «Земля для туризма» пополнился участками в Кудымкарском, Кочёвском, Гайнском, Чердынском, Верещагинском, Чернушинском, Ильинском, Большесосновском и Суксунском округах.
Они могут быть использованы для возведения гостиниц, кемпингов, турбаз, кафе, ресторанов и спортивных сооружений.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми планируется реконструкция здания ТЦ «Радуга». Власти подготовили изменения к проекту планировки территории.
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