Александра Пермякова Банк земли в Прикамье пополнился участками для строительства жилья и туризма В перечень включены 179 новых участков Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

На заседании оперативного штаба при Управлении Росреестра в Пермском крае в перечень включены новые земельные участки по проектам «Земля для стройки» (164) и «Земля для туризма» (15).

Банк земли для жилищного строительства пополнился земельными участками общей площадью 71,7 га. Они расположены в Перми, Кунгурском, Пермском и Чайковском округах.





«За два года с помощью сервиса «Земля для стройки» в крае предоставлено 1368 участков общей площадью 580,2 га», — отмечает замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ксения Хайруллина.





Фото: Минимущества Пермского края

Проект «Земля для туризма» пополнился участками в Кудымкарском, Кочёвском, Гайнском, Чердынском, Верещагинском, Чернушинском, Ильинском, Большесосновском и Суксунском округах.





Они могут быть использованы для возведения гостиниц, кемпингов, турбаз, кафе, ресторанов и спортивных сооружений.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми планируется реконструкция здания ТЦ «Радуга». Власти подготовили изменения к проекту планировки территории.





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