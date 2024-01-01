Алёна Бронникова В Перми планируется реконструкция здания ТЦ «Радуга» Власти подготовили изменения к проекту планировки территории Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подготовило приказ об утверждении изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами 1-й Красноармейской, Островского, Белинского и Хирурга Суханова в Перми. Проект приказа опубликован на сайте ведомства.

Чертёж планировки территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В документе сообщается, что на данном участке предусмотрена реконструкция торгово-выставочного центра. Согласно проекту, речь идёт о территории, где находится ТЦ «Радуга».

«Изменения в проект планировки территории, ограниченной ул. 1-й Красноармейской, ул. Островского, ул. Белинского, ул. Хирурга Суханова, разработаны в целях реализации мероприятий по строительству (реконструкции). Тип мероприятий будет уточнён в процессе проектирования», — сообщили «Новому компаньону» в минимущества.

Как уточняется в проекте изменений, подготовленном ООО «ГеоОкс», площадь зоны планируемого размещения объекта капстроительства составляет 10,8 тыс. кв. м. Общая площадь нежилых помещений — до 52 тыс. кв. м, общее количество машино-мест на паркинге — до 484, высота — до 10 этажей.

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