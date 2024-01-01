Александра Пермякова Следком проверит информацию о размещении рожениц в коридорах пермского роддома Глава СК РФ поставил на контроль проверку информации о ненадлежащем содержании родильного отделения Поделиться Твитнуть

16 декабря в коридорах роддома уже, по данным Минздрава Прикамья, никто из рожениц не был размещён.

Министерство здравоохранения Пермского края

Александр Бастрыкин, председатель СК России, поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми.

Пациентки жаловались в соцсетях, что их, беременных, размещают в коридоре роддома и не обеспечивают постельными принадлежностями. И что рожениц на поздних сроках беременности не кладут в больницу, а из-за отсутствия свободных мест, отправляют домой.





Следствие организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о её результатах.

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