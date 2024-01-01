Александра Пермякова
Следком проверит информацию о размещении рожениц в коридорах пермского роддома
Глава СК РФ поставил на контроль проверку информации о ненадлежащем содержании родильного отделения
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Александр Бастрыкин, председатель СК России, поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании родильного отделения в Перми.
Ранее, напомним, СМИ сообщали, что из-за затяжного ремонта фасада здания палаты одного из медучреждений оказались переполнены.
Пациентки жаловались в соцсетях, что их, беременных, размещают в коридоре роддома и не обеспечивают постельными принадлежностями. И что рожениц на поздних сроках беременности не кладут в больницу, а из-за отсутствия свободных мест, отправляют домой.
Следствие организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о её результатах.
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