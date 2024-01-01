Александра Пермякова Минздрав прокомментировал размещение беременных в коридорах пермского роддома В соцсетях роженицы пожаловались на условия размещения в больнице Поделиться Твитнуть

16 декабря в коридорах роддома уже, по данным Минздрава Прикамья, никто из рожениц не был размещён.

Министерство здравоохранения Пермского края

В соцсетях одна из пермячек пожаловалась, что в роддоме на ул. Братьев Игнатьевых, 2 беременные вынуждены лежать в коридорах. И у некоторых нет даже кушеток.





«Постельное выдали, только застелить его некуда, — жалуется пациентка . — Места освобождаются только в случае родов одной из девушек. Много, кто находится на сохранении и уже несколько дней не могут даже лечь нормально. Год семьи в стране...»

Как рассказали в минздраве Пермского края, после проверки в больнице внесены изменения в маршрутизацию рожениц.





«Это позволило снизить нагрузку на акушерский стационар Городской клинической больницы им. М.А. Тверье. Сейчас роженицы направляются в другие родильные отделения Перми в соответствии с их уровнем родоразрешения», — отвечают в пресс-службе минздрава.





По словам представителей министерства, предугадать количество рожениц, поступающих в отделение, не представляется возможным.





К примеру, в течение прошлой недели заполняемость отделения соответствовала норме.





«Однако в пятницу в отделение поступили сразу 22 роженицы. Ситуация являлась временной, и была решена уже в выходные», — отмечают в ведомстве.





Сегодня, утверждают в пресс-службе, в коридорах на 4 этаже (о которых сообщается в публикациях) никто не лежит.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.