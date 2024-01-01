Алёна Бронникова Губернатор рассказал о ходе строительства онкоцентра в Перми Подрядчик возводит каркас здания Поделиться Твитнуть

Скриншот из видео в telegram-канале Дмитрия Махонина

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал в своём telegram-канале о ходе строительства онкологического центра, который возводят на ул. Маршала Жукова, з/у 46 в Перми, и поделился видео со стройки. В данный момент на объекте возводится каркас здания.

«В здании пансионата забетонирована плита перекрытия верхнего этажа. В подвальной части выполняется устройство стен и перегородок из кирпича. Параллельно ведутся работы по монтажу наружных коммунальных сетей», — рассказал глава региона.

Каркасы четырёхэтажных зданий пансионата и центрального блока находятся на стадии завершения. В центральном блоке строители сейчас ведут работы по устройству колонн верхнего этажа. На первом - проводят каменные работы наружных стен и внутренних перегородок.

В первом квартале следующего года подрядчик приступит к монтажу внутренних инженерных систем. В течение года будут смонтированы витражное остекление и фасады.

На площадке каждый день работают 450 специалистов и 35 единиц техники. Планируется, что по оснащению будущее учреждение станет одним из ведущих в России и встанет в один ряд с федеральными.

Как сообщалось ранее, на строительство онкоцентра из бюджета Пермского края в течение трёх лет планируется направить 4,2 млрд руб. Работы завершат в 2026 году.

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