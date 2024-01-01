Девелопер из Москвы может заняться жилой застройкой Камской долины Перми В новую зону КРТ может войти недостроенный с 90-х годов дом по улице Маршала Жукова Поделиться Твитнуть

Камская долина

permkrai.ru

Группа компаний «Эталон», участвующая в аукционе на право комплексной застройки территории у бывшего кинотеатра «Премьер» в Перми, собирается участвовать в реализации ещё одного городского проекта. Созданная девелопером компания ООО «СЗ «Эталон Камская долина» планирует заняться строительством жилья в Камской долине, вблизи будущего межвузовского кампуса. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В новую зону КРТ может войти знаменитый девятиэтажный дом на ул. Маршала Жукова, 52, который принадлежит предпринимателю Андрею Яшину. Строительство дома началось в начале 1990-х годов. В то время, в рамках советского генплана, планировалось активно развивать массовое жилищное строительство в этом микрорайоне. Однако позднее планы были пересмотрены, и здание осталось недостроенным.

АО «Группа компаний «Эталон» была основано в 2001 году в Москве. На сайте компании сказано, что она является одним из ведущих девелоперов в России.

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