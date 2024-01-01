В профсоюзе моряков рассказали о причинах крушения пермского танкера в Чёрном море Поделиться Твитнуть

По словам председателя Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонида Глушака, причиной крушения танкера «Волгонефть-212» могли привести неподходящие для судна погодные условия и его возраст — почти 55 лет. Об этом со ссылкой на эксперта пишет «Газета.Ru».

Как пояснил Глушак, что это судно не предназначено для зимних условий. Такие танкеры «Волгонефти», как правило, на зиму ставят на отстой.

Он отметил: волнение в море во время крушения было настолько сильным, что другие суда не могли близко подойти к «Волгонефти», а у экипажа не было гидрокостюмов.

«У них навигация только с весны до зимы. Волны были до 3—4 метров, но для таких судов они опасны. Сейчас с «Волгонефтью 239» то же самое происходит. Его на Тамань несло, там тоже аварийная ситуация», — сказал он.

Напомним, ранее губернатор Прикамья сообщал, что в числе пострадавших членов экипажа танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе было трое пермяков и один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Судно «Волгонефть 212» построено в 1969 году в Петербурге. Это нефтеналивной танкер класса «река-море» грузоподъёмностью 4800-5000 т, предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

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