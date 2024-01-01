Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о возобновлении полётов из Перми в Махачкалу Рейсы будут выполняться с мая по сентябрь Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания Nordwind Airlines разместила на своём сайте информацию о возобновлении полётов из Перми в Махачкалу в мае — сентябре 2025 года. При этом первый рейс запланирован на 1 мая, с ценой билета от 9 256 руб., а последний — на 28 сентября (от 8 106 руб.).

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на самолётах Boeing 737.

Сейчас по средам и субботам направление Пермь-Махачкала на самолётах Superjet обслуживает авиакомпания «Азимут». Полётная программа рассчитана до конца марта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что краевое правительство приняло решение продлить субсидирование авиарейсов между Пермью и Красноярском на 2025 год. В настоящее время расписание полётов по данному маршруту составлено до 31 декабря текущего года. Субсидии выделяют бюджеты Красноярского и Пермского краёв. Каждый регион компенсирует 35% стоимости билета. Сумма компенсации на один рейс со стороны прикамских властей составляет 123 тыс. руб.

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