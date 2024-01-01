Авиарейсы Пермь — Красноярск решено продлить на 2025 год Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Краевое правительство приняло решение продлить субсидирование авиарейсов между Пермью и Красноярском на 2025 года. В настоящее время расписание полётов по данному маршруту составлено до 31 декабря текущего года. Однако, по информации источника издания «Коммерсантъ-Прикамье», близкого к аэропорту Перми, власти приняли решение субсидировать направление в течение всего следующего года. Средняя загрузка рейсов, по его словам, составляет около 80%.

В министерстве транспорта края подтвердили данное решение.

«В настоящее время проходит отбор Федерального агентства воздушного транспорта, по результатам которого будет принято решение о возможности продления полетов по маршруту Пермь — Красноярск в 2025 году», — отметили в ведомстве.

Программа полётов Пермь-Касноярск-Пермь стартовала 2 ноября. Субсидии выделяют бюджеты Красноярского и Пермского краёв. Каждый регион компенсирует 35% стоимости билета. Сумма компенсации на один рейс со стороны прикамских властей составляет 123 тыс. руб. Из Красноярска самолёты Airbus A319 вылетают по вторникам и субботам, а из Перми — по средам и воскресеньям. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»).

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