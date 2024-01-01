Загрузка первого субсидированного рейса из Перми в Красноярск составила 50% Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Стала известна загруженность первых субсидированных властями Пермского края рейсов из Перми в Красноярск и обратно. Заполненность рейса, вылетевшего 2 ноября из Перми в сибирский город, составила 50% (64 человека). Утром 5 ноября в Большое Савино прилетел самолёт из Красноярска, и на его борту было 68 пассажиров (53%). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевой минтранс.

Напомним, рейсы Пермь—Карсноярск—Пермь будут выполняться авиакомпанией «Россия» два раза в неделю на самолётах Airbus A319 вместимостью 128 пассажиров. Вылеты из Перми осуществляются по средам и воскресеньям, из Красноярска — по вторникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 7 тыс. руб. Авиамаршрут будет субсидироваться бюджетом Пермского края до конца года. Согласно информации Росавиации, власти компенсируют по 35% стоимости билета.

В рамках субсидируемой программы жители региона могут также отправиться в Самару, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Тюмень, Махачкалу, Когалым, Нарьян-Мар и Усинск.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.